В Бишкеке 3 июня дожди с грозами. День увеличился до 15 часов 9 минут. Воздух прогреется до +27 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.40. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Айни, 201;

9.00-18.00 — отрезки улиц Хоперской, Репина, Гагарина;

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Тон, переулок Ой-Терскен);

10.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Эшпай).

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Всемирный день велосипеда

3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда, который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018-го.

Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Сегодняшний день — вклад в популяризацию этого колесного транспортного средства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Александр Суворов

Родился 3 июня 1953 года во Фрунзе. Советский и российский психолог, педагог, поэт. Автор работ по психологии, педагогике, философии психологии, доктор психологических наук, профессор. Слепоглухой с детства.

В сентябре 1971-го Александр Суворов поступил вне конкурса и без аттестата зрелости на факультет философии МГУ имени М.В.Ломоносова в качестве стажера. Затем он перевелся на факультет психологии, а со второго курса стал полноправным студентом.

С июня 1994 года в лагере «Орленок» начал преподавать в школах актива Детского ордена милосердия, потом вел эту работу в Свердловской области и Подмосковье. 21 мая 1996-го защитил докторскую диссертацию на тему «Человечность как фактор саморазвития личности», стал доктором психологических наук.

Разработал оригинальный метод совместного обучения больных и здоровых детей.

С сентября 2001 года через интернет Александр Суворов начал сотрудничать с детской организацией «Тропа — Солнечная сторона».

19 мая 1991-го Саскуаханский университет (штат Пенсильвания, США) присвоил ему звание Почетного международного доктора гуманитарных наук. С 11 октября 1999 года Александр Суворов — действительный член Международной академии информатизации при ООН.

Родился профессор Зайнидин Курманов

Фото из интернета

Родился 3 июня 1955 года во Фрунзе. Доктор исторических наук, профессор, историк, юрист, публицист, автор философских афоризмов, академик Академии истории и обществоведения Республики Казахстан.

Известный в республике и за ее пределами ученый-обществовед с разносторонними научными интересами и взглядами. Подготовил трех докторов и десять кандидатов наук. Автор более 2 тысяч выступлений в СМИ, 240 научных публикаций, в том числе 42 книг, учебников, брошюр. Научный руководитель таких направлений исследований, как политическая история и портретистика, источниковедение, историческая психология, политология, парламентаризм и сравнительный парламентаризм, парламентское, конституционное и международное право, международные отношения.

В период перестройки активно участвовал в нарождающемся демократическом движении, был страстным публицистом и пропагандистом идей демократического обновления общества и государства.

В 2000-м избран депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша по списку партии «Менин олком/Моя страна».

У кого намечается той

Жаныбек Исаев

Родился 3 июня 1983 года. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Бахтияр Дуйшобеков

Родился 3 июня 1995 года. Член национальной сборной КР по футболу, полузащитник.

Куда сходить

Культура

в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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