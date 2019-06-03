В Бишкеке 3 июня дожди с грозами. День увеличился до 15 часов 9 минут. Воздух прогреется до +27 градусов.
В столице разговление (ифтар) в 20.40. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улица Айни, 201;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Хоперской, Репина, Гагарина;
- 9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Тон, переулок Ой-Терскен);
- 10.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Эшпай).
- до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;
- до 6 июня отключили горячую воду.
Памятные даты
Всемирный день велосипеда
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда, который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018-го.
Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.
Сегодняшний день — вклад в популяризацию этого колесного транспортного средства.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Александр Суворов
Родился 3 июня 1953 года во Фрунзе. Советский и российский психолог, педагог, поэт. Автор работ по психологии, педагогике, философии психологии, доктор психологических наук, профессор. Слепоглухой с детства.
В сентябре 1971-го Александр Суворов поступил вне конкурса и без аттестата зрелости на факультет философии МГУ имени М.В.Ломоносова в качестве стажера. Затем он перевелся на факультет психологии, а со второго курса стал полноправным студентом.
С июня 1994 года в лагере «Орленок» начал преподавать в школах актива Детского ордена милосердия, потом вел эту работу в Свердловской области и Подмосковье. 21 мая 1996-го защитил докторскую диссертацию на тему «Человечность как фактор саморазвития личности», стал доктором психологических наук.
Разработал оригинальный метод совместного обучения больных и здоровых детей.
С сентября 2001 года через интернет Александр Суворов начал сотрудничать с детской организацией «Тропа — Солнечная сторона».
19 мая 1991-го Саскуаханский университет (штат Пенсильвания, США) присвоил ему звание Почетного международного доктора гуманитарных наук. С 11 октября 1999 года Александр Суворов — действительный член Международной академии информатизации при ООН.
Родился профессор Зайнидин Курманов
Родился 3 июня 1955 года во Фрунзе. Доктор исторических наук, профессор, историк, юрист, публицист, автор философских афоризмов, академик Академии истории и обществоведения Республики Казахстан.
Известный в республике и за ее пределами ученый-обществовед с разносторонними научными интересами и взглядами. Подготовил трех докторов и десять кандидатов наук. Автор более 2 тысяч выступлений в СМИ, 240 научных публикаций, в том числе 42 книг, учебников, брошюр. Научный руководитель таких направлений исследований, как политическая история и портретистика, источниковедение, историческая психология, политология, парламентаризм и сравнительный парламентаризм, парламентское, конституционное и международное право, международные отношения.
В период перестройки активно участвовал в нарождающемся демократическом движении, был страстным публицистом и пропагандистом идей демократического обновления общества и государства.
В 2000-м избран депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша по списку партии «Менин олком/Моя страна».
У кого намечается той
Жаныбек Исаев
Родился 3 июня 1983 года. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».
Бахтияр Дуйшобеков
Родился 3 июня 1995 года. Член национальной сборной КР по футболу, полузащитник.
Куда сходить
Культура
- в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».