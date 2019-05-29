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Общество

Минобразования будет следить за студентами, обучающимися за рубежом

Министерство образования и науки Кыргызстана предлагают сделать координатором всех программ по обучению граждан за рубежом. С таким предложением выступил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В настоящее время вопросом занимаются Минобразования, МИД и аппарат президента.

По его словам, в республике нет контроля, куда коммерческие и некоммерческие организации направляют студентов, отсутствует организация в предоставлении общей информации по всем программам обучения за рубежом. Более того, информация порой закрыта и доступна лишь чиновникам.

Дастан Бекешев понимает, что Минобразования не может активно заниматься вопросами обучения кыргызстанцев за рубежом.

«Делегировав коммерческие и некоммерческие организации на заключение соглашения с зарубежными вузами, Министерство образования и науки не только освобождает себя от нагрузки, но и сможет эффективнее координировать вопросы образовательных программ за рубежом. Достаточно лишь публиковать информацию на официальном сайте обо всех зарубежных образовательных программах, которую предоставят уполномоченные организации. Это позволит выявлять организации, которые не соблюдают условия договора о сотрудничестве, и обнародовать данные о недобросовестных организациях, которых гражданам необходимо избегать», — пояснил депутат.
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