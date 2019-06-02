В Бишкеке 2 июня облачно, дождь с грозами. День увеличился до 15 часов 8 минут. Воздух прогреется до +27 градусов.
В столице разговление (ифтар) в 20.39. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;
- до 6 июня отключили горячую воду.
Памятные даты
День работников рыбного хозяйства
В первое воскресенье июня в Кыргызстане празднуют День работников рыбного хозяйства.
Профессиональный праздник установлен постановлением правительства 1 июня 1995 года.
Своим профессиональным праздником этот день считают сотрудники рыбинспекций, рыбоводных предприятий, ученые-ихтиологи и ихтиопатологи, преподаватели специальных учебных рыбохозяйственных заведений и университетов.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Павел Чалов
Родился 2 июня 1923 года в селе Черниговка Казахской ССР. Советский и кыргызский ученый в области геофизики и геохимии.
Работал в Академии наук Киргизской ССР и НАН Кыргызской Республики. Лауреат Госпремии Киргизской ССР в области науки и техники.
Заслуженный деятель науки КР. Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 6 монографий, 5 изобретений.
Под его руководством защищены 12 кандидатских диссертаций.
Умер 11 мая 2003-го.
Родился поэт Анатай Омурканов
Родился 2 июня 1945 года в селе Чеш-Тюбе Таласской области в семье колхозника.
С 1970-го работал корреспондентом, завотделом редакции газеты «Советтик Кыргызстан». В 1988 году избран главным редактором издательства «Адабият». В 2006-2007 годах возглавлял Союз писателей Кыргызстана.
Первый поэтический сборник «Молтур сезим» («Светлое чувство») издан в 1973-м. Многие стихотворения переведены на русский язык. Он автор многих сборников: «Чабалекей», «Алтын озон», «Кун жол», «Бар бол», «Биринчи кар», «Жашыл арал», «Жанкисе», «Асмансыз жылдыздар» и других.
Лирика Анатая Омурканова впитала в себя лучшие традиции народной поэзии. Его творчеству свойственны мягкая задушевность и тонкий лиризм. Поэт ярко описывает родную природу, его стихи пронизаны любовью к родине. Его стихи чрезвычайно популярны — более ста из них стали лирической основой для эстрадных песен.
Родился гандболист Талант Дуйшебаев
Родился 2 июня 1968 года во Фрунзе.
Выступал за сборные СССР, СНГ, России и Испании. Один из сильнейших разыгрывающих в истории гандбола, в 1994 и 1996 годах признавался лучшим гандболистом мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). В 2000-м в результате опроса, проведенного Международной федерацией гандбола, признан вторым гандболистом планеты в XX веке.
В первый же год своей работы в качестве тренера Талант Дуйшебаев привел «Сьюдад-Реаль» к победе в Лиге чемпионов.
С января 2014-го работает главным тренером польской команды «Виве» (Кельце). С октября того же года также тренировал сборную Венгрии, а после завершения чемпионата Европы — 2016 возглавил сборную Польши, которая пробилась под его руководством на Олимпийские игры — 2016.
В 2017 году награжден орденом «Манас» II степени.
У кого намечается той
Марлен Амандыков
Родился 2 июня 1969 года. Директор Центрального казначейства.
Омур Ногоев
Родился 2 июня 1975 года. Глава государственной администрации — аким Московского района Чуйской области.
Равшанбек Рысбаев
Родился 2 июня 1976 года. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.
Куда сходить
Культура
- в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;
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- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора» и сказку «Лесной переполох»;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит Ермен Анти (Казахстан);
- в Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева приехали артисты «Интерцирка»;
- в парке Победы имени Д.Асанова пройдет занятие по йоге;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балеты имени А.Малдыбаева покажет оперу для детей «Кошкин дом»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева — шоу ростовых кукол.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования среди юниоров по теннису;
- чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу;
- казачьи игры Шермиции в селе Ленинском.