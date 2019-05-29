30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — проспект Айтматова, 62;

9.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Бельназар, Ала-Тоо, Таш-Арык, Кок-Кыял);

9.00-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», отрезки улиц Кирпичной, Древесной, Жданова;

9.30-18.00 — отрезки улиц Фучика, Серегина, Дорожной, Суворова, Хоперской, Репина, Дружбы, Байтика Баатыра, жилмассив «Колмо» (улицы Умут, Максат).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Степное, Васильевка (улицы Юбилейная, Фрунзе), Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Виноградное, Полевое, Садовое (улица Гидровская), Дачное (улица Береговая), Нижняя Ала-Арча (улицы Логвиненко, Кыргызская, переулки Западный, Полярный), Кок-Джар (улицы Шабдана Баатыра, Карагул-Акмат), Васильевка (улицы Комсомольская, Верная, Солто-Ата);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Табышалиева), Чат-Кель (улицы Первомайская, Набережная), Сокулук (улицы Октябрьская, Калинина), город Шопоков (улица Железнодорожная), Джаны-Жер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Дзержинская, Северная, первый микрорайон);

9.00-14.00 — село Новопавловка (улицы Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле чудес»);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Звездная, Восточная, Пушкина, Сыйданова, Калинина), Толек (кошары);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — cело Полтавка (улица Коминтерна), город Кара-Балта, (улицы Кирова, Спортивная, Бородачева, переулок Безымянный, «Квартал ковровщиков», 1-3);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Аскер, Мээнеткеч, Алга, Бурана, Калыгул, Чуй (улицы Советская, Новая, Школьная, Октябрьская, Шоссейная, Зеленая).

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — село Тюп;

9.00-17.00 — село Липенка;

9.00-16.00 — село Кок-Добо;

13.00-16.00 — пгт Пристань.

4 Ошская область