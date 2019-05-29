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Общество

В Кыргызстане произошло 950 пожаров с начала года

В Кыргызстане за четыре месяца произошло 950 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В пожарах погибли 23 человека, в том числе трое детей.

От общего числа пожаров 54 (5,7 процента) произошли из-за детских шалостей с огнем.

«Они играли со спичками, зажигалками, что в последующем стало причиной возгорания. Родителям необходимо постоянно говорить детям об опасности игр с огнем, хранить спички и другие зажигательные предметы в отдаленном месте, не оставлять детей без присмотра», — сообщили в МЧС.
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