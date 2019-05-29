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Общество

Ремонт филармонии. Опять забыли о людях с ограниченными возможностями

При ремонте филармонии в Бишкеке забыли о создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 24.kg сообщил активист Оскар Райс.

«С друзьями, у которых разные формы инвалидности, провели мониторинг филармонии и сразу столкнулись с первой преградой у восточного крыла здания: как были огромные недоступные лестницы, так и остались. Ни намека на пандусы или перила», — отметил он.

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Оскар Райс добавил, чтобы попасть к центральному входу, им пришлось кружиться и искать, где можно проехать, минуя эти ступеньки.

«Но даже когда мы приехали-подошли-доползли-доковыляли кто как мог, то столкнулись со ступеньками у главного входа. Внутри филармонии особенно сложно для человека с инвалидностью: кругом крутые ступеньки и ни одного пандуса. Чтобы попасть на какой-то концерт, нужно пройти вначале через тяготы испытаний лестничными пролетами», — добавил он.

Активист напомнил, что Кыргызстан уже ратифицировал Конвенцию ООН о защите прав лиц с инвалидностью, однако права ЛОВЗ по-прежнему не учитываются.

«Если делают ремонт, то надо делать его для всех. Если покупают автобусы, то и они должны быть удобными и доступными для всех граждан Кыргызстана», — отметил он.

Оскар Райс добавил, что в СМИ прошла информация о предстоящем ремонте Театра оперы и балета, Кыргызского и Русского драмтеатров. Он просит учесть интересы всех граждан Кыргызстана.

«Теперь после каждой закупки, ремонта и прочего, что касается наших прав, мы будем ходить по пятам и лично инспектировать все на предмет соответствия всем международным нормам, которые государство обязалось исполнять», — отметил активист.
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