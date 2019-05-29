В Бишкеке отметили 100-летний юбилей учительницы Чингиза Айтматова Анны Крамаревой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие прошло в доме-интернате для пожилых, где проживает юбиляр. Анна Крамарова является тружеником тыла, заслуженным учителем Кыргызской Республики.

Поздравить с юбилеем учительницу приехали брат и сестра великого писателя — Роза и Ильгиз Айтматовы.

Администрация Бишкекского дома-интерната для престарелых совместно со школой-гимназией № 78 и детскими садами № 51 и 1 «Шоола» организовали торжественное мероприятие.