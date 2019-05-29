21:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке отметили 100-летний юбилей учительницы Чингиза Айтматова

В Бишкеке отметили 100-летний юбилей учительницы Чингиза Айтматова Анны Крамаревой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие прошло в доме-интернате для пожилых, где проживает юбиляр. Анна Крамарова является тружеником тыла, заслуженным учителем Кыргызской Республики.

Поздравить с юбилеем учительницу приехали брат и сестра великого писателя — Роза и Ильгиз Айтматовы.

Администрация Бишкекского дома-интерната для престарелых совместно со школой-гимназией № 78 и детскими садами № 51 и 1 «Шоола» организовали торжественное мероприятие.
 
«Маленькие бишкекчане выступили перед юбиляром и гостями с театрализованным представлением, подготовленным по мотивам произведений писателя, и концертом», — отметили в мэрии.
Ссылка:
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Портрет Чингиза Айтматова украсит дом в микрорайоне «Джал-23» в Бишкеке
В парламенте поспорили о размере премии имени Чингиза Айтматова
В Бишкеке открыли стелу с изображением Чингиза Айтматова
Стелу с изображением Чингиза Айтматова подарил Бишкеку российский скульптор
В Кыргызстане стартовал конкурс на госпремию имени Чингиза Айтматова
90-летие Чингиза Айтматова. Госархив представил уникальные документы
Правительство выделило 500 тысяч сомов на оформление зала имени Айтматова в РУДН
Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к могиле Чингиза Айтматова в «Ата-Бейите»
В Бишкеке создадут академию Айтматова и Манаса
Сооронбай Жээнбеков: Чингиз Айтматов повлиял на становление каждого кыргызстанца
Популярные новости
Учителя школы &#8470;&nbsp;24&nbsp;Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и&nbsp;родня премьер-министра Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Бизнес
Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom? Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom?
Акцизные марки на&nbsp;пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в&nbsp;угоду импорту Акцизные марки на пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в угоду импорту
5&nbsp;преимуществ банковской карты &laquo;О!Деньги&raquo; 5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»
MegaCom продолжает расширение зоны действия сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение зоны действия сети 4G