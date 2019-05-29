Организациям «Кыргызкурорттуризма» необоснованно перечисляли деньги

Аудитом установлены необоснованные отчисления на содержание управления санаторно-курортных и туристических организаций «Кыргызкурорттуризм» ФПК из средств фонда оздоровления трудящихся. Об этом сообщили в Счетной палате.
По ее данным, проведен аудит использования средств, выделенных на оздоровление трудящихся, в Федерации профсоюзов Кыргызстана за 2017 год. Изучено состояние дел в здравницах и детских оздоровительных центрах.
Выяснилось, что в утвержденной калькуляции себестоимости одного койко-дня в стоимость путевки отчисления в это управление санаторно-курортных и туристических организаций «Кыргызкурорттуризм» не заложены.
Обнаружилась переброска денежных средств, выделенных из Фонда оздоровления трудящихся, с одной здравницы в другую. Но это учреждение в перечне оздоровительных центров Федерации профсоюзов не числится.