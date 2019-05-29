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Общество

Организациям «Кыргызкурорттуризма» необоснованно перечисляли деньги

Аудитом установлены необоснованные отчисления на содержание управления санаторно-курортных и туристических организаций «Кыргызкурорттуризм» ФПК из средств фонда оздоровления трудящихся. Об этом сообщили в Счетной палате.

По ее данным, проведен аудит использования средств, выделенных на оздоровление трудящихся, в Федерации профсоюзов Кыргызстана за 2017 год. Изучено состояние дел в здравницах и детских оздоровительных центрах.

Выяснилось, что в утвержденной калькуляции себестоимости одного койко-дня в стоимость путевки отчисления в это управление санаторно-курортных и туристических организаций «Кыргызкурорттуризм» не заложены.

Обнаружилась переброска денежных средств, выделенных из Фонда оздоровления трудящихся, с одной здравницы в другую. Но это учреждение в перечне оздоровительных центров Федерации профсоюзов не числится.

«В центральных комитетах профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства, а также торговли, общественного питания, потребкооперации и других форм предпринимательства количество выделенных путевок в первичные профсоюзные организации во многих случаях не соответствует нормативам, утвержденным Советом Федерации профсоюзов Кыргызстана. По результатам аудита рекомендовано устранить выявленные нарушения и недостатки и рассмотреть итоги аудита на Совете Федерации профсоюзов», — говорится в сообщении.
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