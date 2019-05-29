Икрамжан Илмиянов не заключал сделку со следствием

Советник бывшего президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов не заключал договор о сотрудничестве со следствием. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры Бакытбек Сыдыгалиев.

По его словам, договор о сотрудничестве заключается только добровольно.

«Икрамжан Илмиянов не заключал договор о сотрудничестве. Однако, если захочет, он может это сделать. Следствие по делу продолжается», — сказал Бакытбек Сыдыгалиев.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.