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Общество

Скандал в «Акнете». Учредитель предлагает ввести внешнее управление компанией

Один из учредителей интернет-провайдера «Акнет» Руслан Абдумажитов созывает собрание учредителей. Об этом на пресс-конференции сообщили его адвокаты.

По их словам, Руслан Абдумажитов обратился к партнеру Аскару Кутанову с просьбой назначить внешнего управляющего.

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«Но Аскар Кутанов на наши письма и звонки не отвечает. В такой ситуации мы сомневаемся в стабильной работе компании», — сказал адвокат Азамат Асанбеков.

Он отметил, что с Аскаром Кутановым не могут встретиться, чтобы передать приглашение на собрание учредителей.

«По закону, если есть хоть один учредитель, он может назначить управляющего», — заявил адвокат.

Вчера в рамках расследования по делу ОсОО «Акнет» задержаны президент компании Кубан Ажимудинов, главный бухгалтер ОсОО «Строй сеть» и генеральный директор.
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