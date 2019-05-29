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Общество

За три месяца в ЕРПП зарегистрировано больше 32 тысяч проступков и преступлений

За первый квартал 2019-го в Едином реестре проступков и преступлений зарегистрировано 39 тысяч 262 преступления и проступка. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела формирования уголовно-правовой статистики и анализа управления правовой статистики Генеральной прокуратуры Эмиль Чамбаев.

По его словам, большая часть регистраций приходится на органы внутренних дел — 36 тысяч 97.

«Всего за первый квартал этого года в производстве находилось 40 тысяч 647 досудебных производств. В это число входят и переходящие дела прошлых лет. В их числе раскрыто 4 тысячи 896 дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям 5 тысяч 443 дела», — сказал Эмиль Чамбаев.
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