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Общество

Проблемы со светом. На что чаще всего жалуются в мэрию бишкекчане

В мэрии Бишкека сообщили, с какими жалобами чаще всего обращаются горожане в сall-центр муниципалитета.

По ее данным, с 20 по 25 мая поступило 300 жалоб и обращений. Зарегистрировано 78 обращений, исполнено 45.

«Большая часть поступивших обращений касалась работы РЭС (21), на втором месте находятся жалобы на наружное освещение (17), по вопросам водоснабжения пожаловались всего 8 раз. Остальная часть звонков носила справочный характер», — отметили в муниципалитете.
 
В мэрии напомнили, что с жалобами и обращениями можно обращаться в сall-центр по коротким номерам 1840 и 1850, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру 0554182185.
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