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Общество

Журналист Дайырбек Орунбеков попросил прощения у экс-президента

Журналист Дайырбек Орунбеков, ныне являющийся помощником министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова, попросил прощения у экс-президента Алмазбека Атамбаева. 

Он обратился к бывшему главе государства на своей странице в Facebook. Дайырбек Орунбеков написал, что в священный месяц Рамазан принято просить прощения и прощать самому.  

Напомним, Дайырбек Орунбеков был первым журналистом, к которому Генеральная прокуратура подала иск о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, потребовав с него 2 миллиона сомов. Дайырбек Орунбеков тяжбу проиграл во всех инстанциях. В отношении него возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда. Однако в марте 2017 года к журналисту применили амнистию
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