Редких диких животных засняли фотоловушки в природном парке «Алатай». Об этом сообщили в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По их данным, в Кыргызстане наблюдается увеличение численности диких животных на охраняемых природных территориях. Об этом свидетельствуют и полученные свежие кадры с фотоловушек, установленных в природном парке «Алатай».

На фотографиях видно, что в парке обитают практически все виды редких диких животных.

В госагентстве отмечают, что в «Алатай» наблюдается увеличение численности кабанов. До этого на этой охраняемой природной территории их не видели.

Читайте по теме Снежных барсов и других животных зафиксировали фотоловушки в парке «Хан-Тенири»

Общая площадь природного парка составляет 56 тысяч 826 гектаров. Здесь можно встретить такие редкие виды краснокнижных диких птиц и животных, как снежный барс, рысь, дикобраз индийский, каменная куница, медведь белокоготный (тянь-шаньский), беркут, гриф черный, гриф гималайский, бородач, стервятник, балобан и других.