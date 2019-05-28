Редких диких животных засняли фотоловушки в природном парке «Алатай». Об этом сообщили в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
По их данным, в Кыргызстане наблюдается увеличение численности диких животных на охраняемых природных территориях. Об этом свидетельствуют и полученные свежие кадры с фотоловушек, установленных в природном парке «Алатай».
На фотографиях видно, что в парке обитают практически все виды редких диких животных.
В госагентстве отмечают, что в «Алатай» наблюдается увеличение численности кабанов. До этого на этой охраняемой природной территории их не видели.