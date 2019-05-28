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Общество

Следствие по делу о похищении Данила Браилкина окончено

Следствие по делу о похищении 12-летнего Данила Браилкина окончено. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело поступило в прокуратуру Иссык-Атинского района для дальнейшей передачи в суд.

В Генеральной прокуратуре подтвердили информацию.

Напомним, что 11 апреля неизвестные схватили на улице 12-летнего Данила Браилкина, запихнули его в машину с логотипом «Яндекс.Такси» и увезли. Мальчика нашли на панораме в закрытом гараже. Выяснилось, что злоумышленники похитили мальчика с целью выкупа.
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