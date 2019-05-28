Разбой подростков в Оше. Реальный срок получила только одна обвиняемая

В Оше суд вынес приговор обвиняемым в разбойном нападении. Об этом 24.kg сообщили в Ошском городском суде.

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Напомним, 23 декабря 2018 года в Оше в квартиру 21-летней девушки ворвались трое человек и угрожали ножом. Двое соучастников оставались на улице. Злоумышленники украли $1,5 тысячи, мобильный телефон, 13 тысяч сомов и куртку.

Уточняется, что на скамье подсудимых пятеро человек, двое из которых несовершеннолетние.

«Одна из девочек, нападавших на потерпевшую, представлялась как Бема ХБКовская (ХБК — один из бывших районов Оша. — Прим. 24.kg). Потерпевшей приставили нож к горлу. Подсудимые признаны виновными по статьям «Разбой», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Один из участников драки также признан виновным и по статье «Незаконный оборот оружия». Двое участников разбоя приговорены к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два и три года. Еще двое приговорены к четырем годам лишения свободы условно. Бема ХБКовская получила реальный срок — пять лет лишения свободы. Приговор Ошского горсуда обжалован в вышестоящей инстанции», — сообщили в суде.

Отметим, что Бема ХБКовская также известна тем, что участвовала в избиении школьницы в городском парке Оша.