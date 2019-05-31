В Бишкеке 31 мая без осадков. День увеличился до 15 часов 5 минут. Воздух прогреется до +34 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.37. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 – отрезки улиц Московской, Раззакова;

9.00-17.00 – улицы Ибраимова, 59, Сухомлинова, 19, микрорайон «Аламедин-1», 34, 35, 37, 38, 40-42, отрезки улиц Коллективной, Элебесова, переулок Ровенский;

9.00-18.00 – жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Кызгалдак, Кара-Булак, Ала-Тоо), «Ала-Арча» (улица Садырбаева), «Колмо» (улицы Мыскал, Жаштык, Достук), отрезки улиц Исанова, Ташкентской, Хоперской, Гагарина, Космической;

9.30-18.00 – отрезки улиц Усенбаева, Боконбаева, Абдрахманова, жилмассив «Балбан-Таймаш»;

10.00-18.00 – жилмассивы «Кара-Жыгач», «Алтын-Ордо»;

10.00-13.00 – отрезки улиц Горького, Юнусалиева, Карасаева;

10.00-16.00 – отрезки улиц Суеркулова, Малдыбаева.

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Создана Бишкекская финансово-экономическая академия

Негосударственное высшее учебное заведение создано 31 мая 1994 года как Международный центр подготовки и переподготовки финансово-экономических кадров. С 1997-го имеет современное название.

Первый набор студентов составлял 25 человек.

Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.



Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около шести миллионов человек (более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до восьми миллионов человек.



Поэтому ВОЗ призывает правительства проводить в своих странах соответствующую политику, направленную на снижение потребления табака.

Всемирный день блондинок

Фото из интернета. Актриса Кейт Бланшетт

Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь.

Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли.

Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты.

День рождения велоспорта

Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу организована первая велогонка на 2 тысячи метров. Победителем гонки стал англичанин Дж.Мур.

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Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса (их еще называли «высокими»), а до изобретения пневматической шины оставалось чуть больше 15 лет.

Велоспорт привлекает своей динамичностью и доступностью. Это один из самых экологически чистых, полезных для здоровья и интересных видов спорта.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Карел Абдыкулов

Родился 31 мая 1940 года в селе Джергазар Чуйской области Кыргызстана. Народный артист КР, кинорежиссер, оператор.

В 1958 году пришел на киностудию «Кыргызфильм», работал крановщиком, осветителем.

В 1965 году поступил во ВГИК на операторский факультет. На студенческом фестивале отмечен премией за лучшую операторскую работу в своей курсовой работе «Коммуникабельность».

В 1970 году возвращается в «Кыргызфильм» и работает кинооператором.

Очень скоро он снимал документальные фильмы как режиссер. В этом качестве Абдыкулов стремился реализовать свое видение мира и человека крупным планом в нем.

Ему поручались ответственные съемки: партийные пленумы и съезды, визиты в Кыргызстан Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, лидеров зарубежных государств.

Больше всего Карел Абдыкулов любил снимать столицу Кыргызстана. В поле зрения его кинокамеры попали почти все объекты, которые строились в 1960-1990 годах: новое правительственное здание и площадь Ала-Тоо в центре Бишкека, кинотеатры, цирк, музеи, библиотеки, спортивные комплексы, новые больницы, школы, микрорайоны «Асанбай», «Тунгуч», заводы ЖБИ.

У кого намечается той

Мыктыбек Мамасалиев

Родился 31 мая 1989 года в селе Шанкол Ноокатского района Ошской области. Мастер спорта по боксу. В спортивном мире известен как Ак аюу (Белый медведь)

Куда сходить

Культура

в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит несколько экспозиций ;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит ; открыты фотовыставка «Атлас мечты» и цифровая выставка «Кыргызская культура через дополненную реальность»;

цифровая Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет комедию «Женитьба Бальзаминова» ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — сказку «Чиполлино».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования среди юниоров по теннису.

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