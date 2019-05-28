29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Ибраимова, 59, Айни, 201, отрезки улиц Усенбаева, Фирсова, Пролетарской, Абдрахманова, Фрунзе, Куренкеева, Мичурина;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек», отрезки улиц Кирпичной, Осмонкула, Абдыкадырова, Древесной;

9.00-19.00 — квадрат, ограниченный улицами Жумабека, Ибраимова, Жибек Жолу, Семашко, на улице Скрябина от улицы Матросова до улицы Карадарьинской;

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Репина, Куюкова, Ак Туз, Ахунбаева, Эгемендик, Валдайская, Садырбаева, Камбар-Ата, Ак-Тан, Кен-Кол, Садыбакасова, Щербет, Кара-Кужур, Эр-Тайлак, Шералиева), «Касым» (улицы Кубаныч, Билим, Маданият, Шаттык, П.Лумумбы), отрезки улиц Тыныстанова, Медерова, Дружбы, Хаперской, Гагарина;

9.30-13.00 — отрезки улиц Лущихина, Л.Толстого;

9.30-17.00 — отрезки улиц Боталиева, М.Ганди.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Матросова, Масадык, Сарбагыш, Таранчиева, Школьная, Ткачева), Васильевка (улицы Юбилейная, Фрунзе), Садовое (улицы Мыкан, Суворова, Новостройка, Зеленая, Учхоз, 8 Марта, район ГЭС-3), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, Почтовая, Токтогула, Парковая), Виноградное (улицы Чернышевского, Алма-Атинская, Советская, Пушкина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы Южная, Солнечная, Вишневая, Жаштык, Луговая, Речная, Калинина, Токтогула), Маловодное (улица Новая), Военно-Антоновка (улица Фрунзе);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Толок, Александровка (улицы Почтовая, Комсомольская, Дружбы, Школьная, Первое Мая, Токтогула, Ленина, Масанчина, Татарская, Куйбышева, ущелье Ак-Суу), Беловодское (улица Ленинградская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Коммунистическая, 16, 18, 20, 22, 24, Бейшеналиевой, 2, 4, 6, 8, 10, Мира, 5), село Полтавка (улица Коминтерна);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Токтогула, Гагарина, Овчарова, Татарская).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Щелководная, Фрунзенская, Транспортная, Ошская, Пржевалького, Харьковская, Масанчи, Элебаева, Токтогула, Ростовская, Пушкина, Пионерская, Стаханова, Искакова, Карасаева, О.Кошевого, Карымшакова, Сталинградская, Гоголя, Т.Молдо, Акыйкат, Киевская, Айтбаева, Ворошилова, Кравцова, Садовая, Намыс, Курочкина, Бекбоева, Дружба, Маяковская, Мурманская, Ленинградская), села Чельпек, Бурма-Суу, Темир-Канат, Кок-Сай, Жер-Уй.

4 Ошская область