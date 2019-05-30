В Бишкеке 30 мая солнечно. День увеличился до 15 часов 4 минут. Воздух прогреется до +34 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.37. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — проспект Айтматова, 62;

9.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Бельназар, Ала-Тоо, Таш-Арык, Кок-Кыял);

9.00-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», отрезки улиц Кирпичной, Древесной, Жданова;

9.30-18.00 — отрезки улиц Фучика, Серегина, Дорожной, Суворова, Хоперской, Репина, Дружбы, Байтика Баатыра, жилмассив «Колмо» (улицы Умут, Максат).

до 30 мая в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Тыныстанова, Тогулбай Ата, бульваром Эркиндик.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Зафиксировано первое в мире ДТП

Читайте по теме Смертность в ДТП на дорогах Бишкека сократилась на 6,5 процента

Первое в мире дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 30 мая 1896 года в Нью-Йорке во время проведения одних из первых в истории автогонок.

Генри Уэллс, находившийся за рулем автомобиля, сбил велосипедистку Эвелин Томас. К счастью, Эвелин отделалась переломом ноги, а виновника происшествия арестовали и держали под стражей несколько суток.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Дайыр Асанов

Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.

В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Он сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени — дважды, Красной Звезды — трижды, «Знак Почета», «Манас» III степени, трижды медалью «За боевые заслуги», боевой медалью Болгарии и еще 20 медалями.

Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.

Умер 18 сентября 2009 года.

Его именем названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.

Родился манасчи Сапарбек Касмамбетов

Родился 30 мая 1934 года в Нарынской области. Исследователь эпоса «Манас». Поэт, прозаик.

С девяти лет стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Освоил искусство манасчи, стал поэтом. Прошел школу импровизаторства.

Любимый эпизод из эпоса — «Переход Семетея через воды Ургонча».

Выступал не только в разных краях республики, но и за рубежом. Будучи с выступлениями в Шотландии, рассказывал со сцены о жизни легендарного батыра 20 часов подряд. Слушатели-шотландцы были поражены настолько, что выступление сказителя записали на видео, а потом выпустили трехтомное издание эпоса на английском языке.

Автор шести книг об исследовании эпоса и простых кыргызах.

Родился звукорежиссер Али Ахмадеев

Родился 30 мая 1941 года в городе Фрунзе.

С 1967-го — звукооператор киностудии «Киргизфильм». Он озвучил более сорока игровых фильмов, дублированных на кыргызский язык, несколько хроникально-документальных и научно-популярных фильмов.

Автор сценария и режиссер документального фильма «Нургазы» (1976).

Родилась профессор Рахат Ачылова

Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.

Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.

Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.

Подготовила 5 докторов наук и свыше 10 кандидатов наук.

Умерла 5 марта 2015 года.

Родился пловец Ахмед Анарбаев

Родился 30 мая 1948 года в Кара-Балте. Мастер спорта международного класса (плавание, вольный стиль).

Первый кыргызстанец, достигший успехов в плавании и участвовавший в Олимпийских играх 1968 года.

Переплыл Иссык-Куль. Участвует в соревнованиях ветеранов на уровне чемпионатов мира и Европы. Принимал участие в заплыве в Беринговом проливе.

У кого намечается той

Бакытбек Жетигенов

Родился 30 мая 1966 года в селе Сайлык Чуйской области. В октябре 2015 года по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Аалиев Уланбек

Родился 30 мая 1974 года. Начальник Управления внутренних дел Нарынской области.

Кылычбек Сарбагишев

Родился 30 мая 1978 года. Генеральный секретарь Федерации волейбола КР.

Куда сходить

Культура

в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит несколько экспозиций ;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит ; на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Атлас мечты» ;

; открытие цифровой выставки «Кыргызская культура через дополненную реальность»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет к омедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — сказку «Чиполлино».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования среди юниоров по теннису.

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