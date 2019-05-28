Премьер-министру напомнили, что большая часть его команды ушла в отставку

За год из 17 членов правительства 11 ушли в отставку. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявил депутат Мыктыбек Абдылдаев.

Он отметил, что в течение года большая часть команды премьер-министра оставила его.

«Из 17 министров 11 сбежали от вас. Вы каждый раз вынуждены предлагать новые кадры. Вот вы сейчас сказали, что кандидат на пост министра экономики воспитанный. Может, вы на все должности будете набирать таких молчаливых?» — предложил нардеп.

На это глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что в наши дни мало людей, которые уходят по собственному желанию.

«Многие из них написали заявление после нашей критики», — пояснил он.