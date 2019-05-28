СДПК намерена идти на парламентские выборы — 2020. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель партии Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, разбирательства с Алмазбеком Атамбаевым не станут преградой для участия в парламентских выборах.

«Чтобы идти на выборы, нужно привести партию в порядок. Фракция СДПК разделилась на три части. Нужно вернуть веру и доверие народа», — считает Сагынбек Абдрахманов.

Алмазбек Атамбаев еще не вернул Сагынбеку Абдрахманову печать и устав партии. «Мы можем сделать утерю, получить заново. Может быть, он сам отдаст печать и устав», — сказал председатель СДПК.