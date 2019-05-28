В БГК недовольны отсутствием на сессии мэра Азиза Суракматова. Он у президента

В Бишкекском городском кенеше недовольны отсутствием на сессии мэра Азиза Суракматова.

По словам спикера БГК Жаныбека Абирова, он находится на мероприятии с участием президента и придет на сессию во второй половине дня.

«Не знаю, какое совещание проводит глава государства, но почему в сессии не участвует градоначальник? Сессию проводят раз в два-три месяца, и мэр должен на ней присутствовать», — отметил депутат БГК Канатбек Музуралиев.

Напомним, что сегодня депутаты Бишкекского городского кенеша собрались на XXIII сессию. В повестке девять вопросов, еще несколько включили в раздел «Разное».