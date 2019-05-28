Дастан Догоев надеется, что следствие оправдает чиновников ГРС. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Комитет рассматривает представление премьер-министра на Дастана Догоева для одобрения его кандидатуры на пост главы Государственного комитета информационных технологий и связи.

Дастан Догоев отметил, что верит в невиновность задержанных чиновников Государственной регистрационной службы.

«Я был приглашен на допрос как свидетель. Сейчас идет следствие, надеюсь, что ребят оправдают. Как гражданин, я не верю в их виновность», — сказал Дастан Догоев.

У премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева депутаты спросили, вернется ли на госслужбу за Дастаном Догоевым бывший председатель ГРС Алина Шаикова.

«Алина Шаикова ушла с работы по факту в рамках возбужденного уголовного дела. Вряд ли она вернется на должность. В обществе бытует мнение, что Шаикова и Догоев — одна команда. Но у каждого из них свой путь», — ответил глава правительства.

Громкий скандал вокруг тендера на изготовление бланков для биометрических паспортов и стал поводом для отставки ставленника Сооронбая Жээнбекова — председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова. В отставку отправили и Алину Шаикову.