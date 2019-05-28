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Общество

Дастан Догоев надеется, что следствие оправдает чиновников ГРС

Дастан Догоев надеется, что следствие оправдает чиновников ГРС. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Комитет рассматривает представление премьер-министра на Дастана Догоева для одобрения его кандидатуры на пост главы Государственного комитета информационных технологий и связи.

Дастан Догоев отметил, что верит в невиновность задержанных чиновников Государственной регистрационной службы.

«Я был приглашен на допрос как свидетель. Сейчас идет следствие, надеюсь, что ребят оправдают. Как гражданин, я не верю в их виновность», — сказал Дастан Догоев.

У премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева депутаты спросили, вернется ли на госслужбу за Дастаном Догоевым бывший председатель ГРС Алина Шаикова.

«Алина Шаикова ушла с работы по факту в рамках возбужденного уголовного дела. Вряд ли она вернется на должность. В обществе бытует мнение, что Шаикова и Догоев одна команда. Но у каждого из них свой путь», — ответил глава правительства.

Громкий скандал вокруг тендера на изготовление бланков для биометрических паспортов и стал поводом для отставки ставленника Сооронбая Жээнбекова  председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова. В отставку отправили и Алину Шаикову.

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