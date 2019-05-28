СДПК готова судиться с Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель партии Сагынбек Абдрахманов.

Он напомнил, что Алмазбек Атамбаев после 3 апреля не является председателем партии.

«Пользуясь телеканалами, он создает неверное мнение и пытается столкнуть людей. Он провел собрание, а не съезд партии. Ложь то, что он оставил вместо себя Асель Кодуранову. В самый трудный момент он предает однопартийцев», — сказал Сагынбек Абдрахманов.

Он добавил, что члены СДПК готовы судиться с Алмазбеком Атамбаевым, так как уверены в своей правоте.

«Он знал, что в течение года проводились конференции в рамках инициативы «СДПК без Атамбаева». Он мог бы прийти без приглашения, но мы ему отправляли официальные приглашения. Он же назвал своих соратников клоунами», — отметил Сагынбек Абдрахманов.

Напомним, экс-президент Алмазбек Атамбаев временно приостановил членство в СДПК, а также свое председательство. Решение принято в связи с поправками в Закон «О гарантиях деятельности президента».

Одна из предложенных норм гласит: бывший глава государства в случае, если он занимается активно политикой и состоит в партии, лишается всех привилегий, в частности неприкосновенности.