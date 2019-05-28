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Общество

Охрана с оружием. Депутат возмущен особыми условиями для премьер-министра

На заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту возник спор, как должен отвечать на вопросы депутатов премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

После представления кандидатуры Дастана Догоева на пост председателя Госкомсвязи по предложению депутата Таабалды Тиллаева главу кабинета министров попросили сесть.

«Все премьеры тут стоя отвечали на вопросы. Почему мы создаем особые условия?» — возмутился нардеп Мыктыбек Абдылдаев.

Мухаммедкалый Абылгазиев согласился отвечать стоя, но в итоге принято решение, что вместо премьера на трибуне будет стоять кандидат. Мыктыбек Абдылдаев также сделал замечание председателю комитета, что охрана главы кабмина с оружием находится в зале заседания.
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