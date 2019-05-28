Из-за нехватки солярки пограничники в Кыргызстане патрулируют заставы пешком

Члены парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности обсуждают приграничные вопросы.

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Нардеп Ирина Карамушкина спросила, чего не хватает Государственной пограничной службе. Выяснилось, что ГСМ. Всего выделяется 10 процентов горючего от требуемого объема. Поэтому солдатам приходится патрулировать заставы пешком, что подрывает мобильность.

Председатель комитета Исхак Пирматов напомнил, что это дополнительный пункт, а первоочередной — решить вопрос с неописанными участками на границе с Таджикистаном. Нардепы возмущаются, что ни одно поручение парламента не выполняется и кабмин, в частности ГПС, все списывает на нехватку средств и солярки.