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Общество

Пожаловался на боль. Врачи достали из пациента ложки, зубные щетки и даже нож

В Государственном медицинском колледже имени Лала Бахадура Шастри в индийском округе Манди врачи достали из живота пациента семь маленьких стальных ложек, две зубные щетки, две маленькие отвертки, маленький нож и стержень. Об этом пишет британское издание The Sun.

По его данным, мужчина пожаловался на боль в животе. Медики обнаружили в кишечнике у пациента множество предметов.

Скорее всего, мужчина страдает от болезни Пика — расстройства пищевого поведения, при котором человек ест вещи, не предназначенные для употребления в пищу.

Сотрудники больницы надеются, что в скором времени пациент пойдет на поправку.
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