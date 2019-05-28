На «Дордое» выявили контрабанду табака для кальяна

Сотрудники Государственной таможенной службы выявили контрабандный табак для кальяна на 12 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Уточняется, что незаконный груз обнаружили на территории рынка «Дордой».

«Сотрудники ГТС остановили грузовое транспортное средство DAF XF95 480 с прицепом. Автомобилем управлял гражданин Турции B.U. Он нарушил установленный маршрут доставки товаров до места таможенного оформления. При осмотре грузового отсека был обнаружен товар — табак для кальяна Serbetli весом примерно 6 тысяч 390 килограммов. Табак не был указан в товаросопроводительных документах. Согласно экспертизе Торгово-промышленной палаты, среднерыночная стоимость товара составила 12 миллионов 213 тысяч 300 сомов», — сообщили в ГТС.