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Общество

В ИК-47 заключенный россиянин грозил голодовкой и пожаловался на болезни

Гражданина России Равиля Тухватуллина не выпускают из-под стражи из мест лишения свободы в Кыргызстане. Об этом сообщила российская правозащитная организация «Московская Хельсинкская группа».

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По данным организации, Равиль Тухватуллин тяжело болен, у него гипертония третьей степени.

«Ежедневно требуемых жизненно важных медикаментов ему не дают, дообследование не проводят. Это пытки и дискриминация. Заявления, жалобы в прокуратуру, омбудсмену оставляют без изменения. Судят без ознакомления с делом», — указано в сообщении правозащитной организации.

В ГСИН 24.kg сообщили, что в настоящий момент Равиль Тухватуллин находится в исправительной колонии № 47. Ранее он объявил голодовку, но в тот же день он нее отказался.

«У заключенного Равиля Тухватуллина действительно давление. При внезапных проверках его сердце работает нормально, а при плановых его состояние здоровья ухудшается», — прокомментировали в ГСИН.
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