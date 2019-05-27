28 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-14.00 — 9-й микрорайон, 8/1, 36, 36а, 36б, 38, 38/1, 38а, улица Малдыбаева, 14д, 15д, 16, 20д, 22д, 25/1, 27, 109, отрезки улиц Фрунзе, Т.Айтматова;

9.00-17.00 — улицы Ибраимова, 42, Сухомлинова, 19, жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая);

9.00-19.00 — село Орто-Сай (улица Петрозаводская);

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Репина, Сулуу-Тор, Сары-Булун, Чатыр-Кол, Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Кен-Суу, Термечикова), «Ак-Орго» (улица Бекбекей), отрезки улиц Фурманова, Байтика Баатыра, Ахунбаева, Радищева, Ш.Руставелли, проспект Айтматова;

9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Долон, Жаз, Насыйкат, Республиканская, Мидина, Азаттык, Ак-Жолтой);

10.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо»;

14.00-18.00 — жилмассив «Учкун» (улица Чымындык).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улица Фрунзе), Октябрьское, Аламедин (улица Полевая), Кок-Джар (улицы Шабдана Баатыра, Карагул Акмат), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Логвиненко, Средняя, переулок Западный), Маевка (улицы Сельская, Совхозная, Тулебердиева), Аламедин (улицы Пролетарская, Пушкина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улица Манаса), Джаны-Джер (улицы Карла Маркса, Бугорная), Восточное (улицы Тимирязева, Дагестанская), Сокулук (улицы Иссык-Кульская, Садовая), Романовка (улицы Восточная, Забайкальская, Южная, Фрунзе), город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира), жилмассив «Ак-Ордо»;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Ак-Булак, Калинина), Беловодское (улица Пионерская), Ак-Суу (улица Косыгина);

9.00-16.00 — ущелье Ак-Суу;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы К.Маркса, 2, Труда, Крылова, Крупской, Комсомольская, Садовая, Центральная, Краснодарская, Пушкина, Фрунзенская, Ленинградская, переулок Садовый);

Токмокский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Чапаева, Красная, Фучика, Парковая, Татарская, Борончиева).

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — село Ичке-Суу;

9.00-17.00 — село Тогуз-Булак, город Балыкчи (улицы Чкалова, Аманбаева);

8.00-13.00 села Чон Джаргылчак, Кичи Джаргылчак, Ак-Терек.