28 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-14.00 — 9-й микрорайон, 8/1, 36, 36а, 36б, 38, 38/1, 38а, улица Малдыбаева, 14д, 15д, 16, 20д, 22д, 25/1, 27, 109, отрезки улиц Фрунзе, Т.Айтматова;
- 9.00-17.00 — улицы Ибраимова, 42, Сухомлинова, 19, жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая);
- 9.00-19.00 — село Орто-Сай (улица Петрозаводская);
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Репина, Сулуу-Тор, Сары-Булун, Чатыр-Кол, Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Кен-Суу, Термечикова), «Ак-Орго» (улица Бекбекей), отрезки улиц Фурманова, Байтика Баатыра, Ахунбаева, Радищева, Ш.Руставелли, проспект Айтматова;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Долон, Жаз, Насыйкат, Республиканская, Мидина, Азаттык, Ак-Жолтой);
- 10.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо»;
- 14.00-18.00 — жилмассив «Учкун» (улица Чымындык).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Васильевка (улица Фрунзе), Октябрьское, Аламедин (улица Полевая), Кок-Джар (улицы Шабдана Баатыра, Карагул Акмат), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Логвиненко, Средняя, переулок Западный), Маевка (улицы Сельская, Совхозная, Тулебердиева), Аламедин (улицы Пролетарская, Пушкина);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улица Манаса), Джаны-Джер (улицы Карла Маркса, Бугорная), Восточное (улицы Тимирязева, Дагестанская), Сокулук (улицы Иссык-Кульская, Садовая), Романовка (улицы Восточная, Забайкальская, Южная, Фрунзе), город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира), жилмассив «Ак-Ордо»;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Ак-Булак, Калинина), Беловодское (улица Пионерская), Ак-Суу (улица Косыгина);
- 9.00-16.00 — ущелье Ак-Суу;
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы К.Маркса, 2, Труда, Крылова, Крупской, Комсомольская, Садовая, Центральная, Краснодарская, Пушкина, Фрунзенская, Ленинградская, переулок Садовый);
Токмокский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Чапаева, Красная, Фучика, Парковая, Татарская, Борончиева).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — село Ичке-Суу;
- 9.00-17.00 — село Тогуз-Булак, город Балыкчи (улицы Чкалова, Аманбаева);
- 8.00-13.00 села Чон Джаргылчак, Кичи Джаргылчак, Ак-Терек.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кадамджай.
5Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Правда, Жаны-Арык, Таш-Арык, Жарооз, Таш-Коргон, Зарбалик, Мамаджан, Жаны-Кызылсуу, Беш-Капа, Чоок, Тажибай, Казак, Питомник, Ош-3000, Фархад, Кожомбак, Савай-Арык, Кыш-Абад, Курбан-Кара, Сары-Колот, Тынчтык, Стант, Октябрь, Кыдырша, Савай, Он-Эки-Бел, Тоолос, город Ош (некоторые районы).