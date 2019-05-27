Кыргызстан просит помощи Европейского союза в цифровизации страны

Власти Кыргызстана обратились к Европейскому союзу за помощью в проектах по цифровизации страны. Об этом журналистам сообщил глава представительства ЕС в республике Эдуард Ауэр.

По его словам, Европейский союз высоко оценивает те усилия, которые сейчас предпринимает Кыргызстан в этом направлении. При этом в ЕС пока не могут сказать, будут ли участвовать в проектах, а также в каком виде возможна помощь. Кроме того, в Евросоюзе не называют и конкретных проектов, помощь в реализации которых нужна Кыргызстану.

«Мы проводили предварительные переговоры с представителями правительства Кыргызстана. Они озвучили свои предложения. Мы рассматриваем, будет ли со стороны ЕС выделение средств. Пока конкретных решений не принято», — подчеркнул Эдуард Ауэр.