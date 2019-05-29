Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 мая солнечно. День увеличился до 15 часов 2 минут. Воздух прогреется до +32 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.36. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Ибраимова, 59, Айни, 201, отрезки улиц Усенбаева, Фирсова, Пролетарской, Абдрахманова, Фрунзе, Куренкеева, Мичурина;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек», отрезки улиц Кирпичной, Осмонкула, Абдыкадырова, Древесной;

9.00-19.00 — квадрат, ограниченный улицами Жумабека, Ибраимова, Жибек Жолу, Семашко, на улице Скрябина от улицы Матросова до улицы Карадарьинской;

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Репина, Куюкова, Ак Туз, Ахунбаева, Эгемендик, Валдайская, Садырбаева, Камбар-Ата, Ак-Тан, Кен-Кол, Садыбакасова, Щербет, Кара-Кужур, Эр-Тайлак, Шералиева), «Касым» (улицы Кубаныч, Билим, Маданият, Шаттык, П.Лумумбы), отрезки улиц Тыныстанова, Медерова, Дружбы, Хаперской, Гагарина;

9.30-13.00 — отрезки улиц Лущихина, Л.Толстого;

9.30-17.00 — отрезки улиц Боталиева, М.Ганди.

до 30 мая в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Тыныстанова, Тогулбай Ата, бульваром Эркиндик.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

День Вооруженных сил Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Торжество, посвященное 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана

Дата выбрана в связи с тем, что 29 мая 1992 года воинские части и учреждения, дислоцирующиеся на территории страны, приняты под юрисдикцию Кыргызской Республики.

Главной целью военного строительства в Кыргызской Республике является создание небольших, компактных и мобильных Вооруженных сил, оснащенных современным вооружением, военной техникой, обеспеченных материальными средствами для ведения военных действий в условиях высокогорья, способных в короткие сроки гарантированно обеспечить защиту территориальной целостности, конституционного строя, суверенитета государства и его граждан.

В Кыргызстане закреплен статус русского языка

Статус русского языка закреплен в Законе «Об официальном языке Кыргызской Республики» от 29 мая 2000 года.

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики государственным языком является кыргызский. В качестве официального языка употребляется русский.

Кыргызстан является одной из стран СНГ, где русский язык имеет законодательно зафиксированный официальный статус, и большинство употребляющего его в бытовых и профессиональных целях населения считает целесообразным этот статус поддерживать.

Всемирный день здорового пищеварения

Учрежден в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году.

Гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы — основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, или Всемирный день рассеянного склероза.

Он учрежден в 2009 году по инициативе Международной федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Это одно из самых тяжелых заболеваний центральной нервной системы, приводящее к инвалидности.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Эсенжан Бекташев

Родился 29 мая 1949 года в селе Ак-Терек Иссык-Кульской области.

Эсенжан Бекташевич Бекташев — известный архитектор и общественный деятель, председатель Союза архитекторов Кыргызской Республики.

Эсенжан Бекташев, возглавляя архитектурную службу Иссык-Кульского курортного района, а в последнее время областную архитектуру Иссык-Кульской области, внес определенный вклад в осуществление единой технической политики по застройке курортной зоны озера Иссык-Куль и населенных мест, находящихся на территории курорта и области. За время его работы значительно упорядочились застройка и санитарное состояние курортного района.

Возведение в 1984 году на улице Советской Главпочтамта по проекту, разработанному авторским коллективом, в составе которого трудился Эсенжан Бекташев, сыграло значительную роль в формировании современного архитектурного облика столицы Кыргызстана.

В 2006 году на XVII съезде Союза архитекторов его единогласно избрали председателем. В короткий срок ему удается сплотить архитекторов Кыргызстана в единый монолит.

Умер композитор Калый Молдобасанов

Фото foto.kg. Калый Молдобасанов

В 2006 году в возрасте 76 лет в Бишкеке умер кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель Калый Молдобасанов.

Калый Молдобасанов родился 28 сентября 1929 года (по другим источникам — в 1924-м) в селе Терек (по другим источникам — в селе имени Калинина). Народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

Его отец — известный сказитель эпоса «Манас», акын и комузист Молдобасан Мусулманкулов.

В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П.Чайковского, затем стал главным дирижером Кыргызского государственного театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Музыкальный стиль Молдобасанова — это органичный сплав национальных истоков и современной композиторской техники. В его музыке нашел яркое воплощение гордый, свободолюбивый дух народа.

У кого намечается той

Бахтияр Салиев

Родился в Ошской области в 1958 году. Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.

Эльмир Досалиев

Родился 29 мая 1984 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».

Нурсултан Курсанали уулу

Родился 29 мая 1993 года. Сценарист, актер и ведущий.

Куда сходить

Культура

в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит несколько экспозиций ;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит ; на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Атлас мечты» ;

; Кыргызский национальный театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на благотворительный концерт.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования среди юниоров по теннису.

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