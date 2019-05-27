Обновленная филармония. Как отремонтировали здание к саммиту ШОС

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в июне пройдет саммит глав государств ШОС. К мероприятию подошли ответственно — провели капитальный ремонт.
Генеральный директор филармонии Кыргызбай Осмонов провел экскурсию для журналистов. Он отметил, что зданию 40 лет и за это время в нем ни разу не делали капитальный ремонт.
«Только кровлю ремонтировали», — напомнил он.
Ремонт затронул не только фойе и зрительный зал, но и то, что остается вне поля зрения посетителей, — большой и малый театральные круги на сцене, 16 гримерных. Раньше они находились в плачевном состоянии, а теперь у народных артистов появились личные комнаты.
Отремонтировали кровлю, установили новые кондиционеры, видеокамеры, противопожарную систему.
«Теперь, если кто закурит, сразу прозвенит сигнал», — сказал директор.
Кыргызбай Осмонов добавил, что обновили световое и звуковое оборудование.
Перед входом в здание журналистов попросили надеть бахилы — в фойе и зрительном зале уложили новые ковры. По ним предстоит пройти главам государств стран ШОС. В зрительном зале для них установили новые кресла. Остальные отреставрировали, они выглядят как новенькие.
Капитальный ремонт проходил в авральном режиме — работы завершили за полтора месяца.
Как отметил Кыргызбай Осмонов, до саммита ШОС в филармонии никаких мероприятий проводить не будут.
«В субботу приезжал президент Сооронбай Жээнбеков, одобрил, замечаний не озвучил», — заключил директор.