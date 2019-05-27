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Общество

Обновленная филармония. Как отремонтировали здание к саммиту ШОС

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в июне пройдет саммит глав государств ШОС. К мероприятию подошли ответственно — провели капитальный ремонт.

Генеральный директор филармонии Кыргызбай Осмонов провел экскурсию для журналистов. Он отметил, что зданию 40 лет и за это время в нем ни разу не делали капитальный ремонт.

«Только кровлю ремонтировали», — напомнил он.

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Ремонт затронул не только фойе и зрительный зал, но и то, что остается вне поля зрения посетителей,  большой и малый театральные круги на сцене, 16 гримерных. Раньше они находились в плачевном состоянии, а теперь у народных артистов появились личные комнаты.

Отремонтировали кровлю, установили новые кондиционеры, видеокамеры, противопожарную систему.

«Теперь, если кто закурит, сразу прозвенит сигнал», — сказал директор.

Кыргызбай Осмонов добавил, что обновили световое и звуковое оборудование.

Везде отшлифовали и покрыли лаком паркет. Работы коснулись и фасада —  почистили белый мрамор, а городские службы заняты благоустройством территории.

Перед входом в здание журналистов попросили надеть бахилы — в фойе и зрительном зале уложили новые ковры. По ним предстоит пройти главам государств стран ШОС. В зрительном зале для них установили новые кресла. Остальные отреставрировали,  они выглядят как новенькие.

На обновление филармонии ушло 55 миллионов 420 тысяч сомов, провели 21 тендер —  по каждому лоту отдельный. Такой механизм, уверен директор, позволил обеспечить прозрачность закупок и каких-либо махинаций.

Капитальный ремонт проходил в авральном режиме — работы завершили за полтора месяца.

Как отметил Кыргызбай Осмонов, до саммита ШОС в филармонии никаких мероприятий проводить не будут.

«В субботу приезжал президент Сооронбай Жээнбеков, одобрил, замечаний не озвучил», — заключил директор.
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