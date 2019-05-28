Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 мая солнечно. День увеличился до 15 часов 1 минуты. Воздух прогреется до +30 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.35. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — 9-й микрорайон, 8/1, 36, 36а, 36б, 38, 38/1, 38а, улица Малдыбаева, 14д, 15д, 16, 20д, 22д, 25/1, 27, 109, отрезки улиц Фрунзе, Т.Айтматова;

9.00-17.00 — улицы Ибраимова, 42, Сухомлинова, 19, жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая);

9.00-19.00 — село Орто-Сай (улица Петрозаводская);

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Репина, Сулуу-Тор, Сары-Булун, Чатыр-Кол, Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Кен-Суу, Термечикова), «Ак-Орго» (улица Бекбекей), отрезки улиц Фурманова, Байтика Баатыра, Ахунбаева, Радищева, Ш.Руставелли, проспект Айтматова;

9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Долон, Жаз, Насыйкат, Республиканская, Мидина, Азаттык, Ак-Жолтой);

10.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо»;

14.00-18.00 — жилмассив «Учкун» (улица Чымындык).

до 30 мая в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Тыныстанова, Тогулбай Ата, бульваром Эркиндик.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

День пограничника Кыргызской Республики

Фото из интернета

В Кыргызстане впервые 28 мая праздник установлен постановлением правительства от 15 декабря 1999 года в целях формирования традиций пограничной службы Кыргызской Республики, пропаганды ее значимости и обеспечения преемственности.

Свою историю праздник ведет еще с 1958 года: основанием для такой даты стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР.

23 мая 2003 года празднование Дня пограничника установлено на 29 октября. Отпраздновав дважды, после обращение ветеранов пограничной службы правительство приняло решение вернуть историческую дату — 28 мая.

Люди, которые меняли мир

Родился журналист Вилор Акчурин

Фото из интернета. Вилор Акчурин

Родился 28 мая 1939 года в городе Самарканде Узбекской ССР.

В 1960-1966 годах работал репортером Ошской областной газеты, затем в Ферганской областной газете, а в 1975-м вернулся в издание «Эхо Оша». Начинал рядовым корреспондентом, поднялся по служебной лестнице до редактора.

В начале 1990-х Вилор Акчурин становится внешкорром Агентства печати «Новости» и газеты «Правда», параллельно работая собственным корреспондентом республиканской газеты «Слово Кыргызстана». В 1994 году он занимает пост заместителя редактора в этом издании. В 2005-м перешел на должность обозревателя.

Вилор Акчурин более 50 лет отдал отечественной журналистике. И 23 года до последнего дня работал в газете «Слово Кыргызстана», где был ведущим поэтической рубрики. Благодаря ей Вилор Акчурин открыл для многих талантливых поэтов и писателей двери в большой поэтический мир.

Умер в 2014 году.

Расстрелян государственный деятель Абдыкадыр Орозбеков

Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков

В 1938 году в возрасте 49 лет расстрелян государственный и политический деятель Абдыкадыр Орозбеков — один из основателей кыргызской государственности.

Родился в кишлаке Охна Маргаланского уезда — административно-территориальной единице Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства.

Он активно боролся за установление и укрепление советской власти в Кыргызстане. Занимался становлением кыргызской государственности и сплочением разрозненных территорий кыргызов в единую административную единицу. При Орозбекове в 1930-е годы открыты Русский драмтеатр, высшие учебные заведения и Кыргызская государственная филармония.

За установление советской власти на территории Ферганской долины в 1924 году награжден «Золотым знаком» Туркестанской республики. 3 мая 1932 года за достигнутые успехи в развитии республики Орозбеков Абдыкадыр награжден орденом Трудового Красного Знамени.

По ложному обвинению арестован и приговорен к расстрелу.

Реабилитирован в 1956 году.

В Бишкеке названа улица его именем.

Умер кинорежиссер Дооронбек Садырбаев

Фото из интернета. Дооронбек Садырбаев в фильме «Алымкан»

Депутат трех созывов Жогорку Кенеша, известный кинорежиссер, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, народный артист Кыргызской Республики, кавалер ордена «Манас» Дооронбек Садырбаев родился 13 февраля 1939 года.

Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных фильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Удержись в седле», «Арман», «Деревенская мозаика», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечены призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл», хроникально-документальных фильмов «Учитель русского языка», «Земля отцов», «Чуйская долина» и другие.

Ушел из жизни 28 мая 2008 года.

В столице улица Баха переименована в улицу Дооронбека Садырбаева.

У кого намечается той

Вадим Харченко

Родился 28 мая 1984 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Руслан Тюменбаев

Родился 28 мая 1986 года. Борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр 2008 года.

Куда сходить

Культура

в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев несколько экспозиций ;

в энокомплексе «Супара» состоится л екция по кыргызоведению ;

; на площади Ала-Тоо откроется фотовыставка «Атлас мечты» ;

; в детский саду «Дом Солнца» пройдет семинар «Завершение грудного вскармливания».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

республиканские соревнования по борьбе кыргыз курош ;

международные соревнования среди юниоров по теннису.

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