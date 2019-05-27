Бишкек готовится к подключению горячей воды

С 28 по 31 мая ОАО «Бишкектеплосеть» проведет испытания на плотность тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Регламентные испытания проводятся ежегодно в обязательном порядке в рамках подготовки к прохождению очередного отопительного сезона.

Цель испытаний — выявление слабых участков тепловых сетей и их устранение. При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожных покрытий.