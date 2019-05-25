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Общество

Спирт, мобильные телефоны и ножи нашли у заключенных в колонии № 8

Сотрудники ГСИН провели плановый обыск в исправительной колонии № 8 в селе Петровка Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате изъяли 24 мобильных телефона, 42 зарядных устройства, 18 сим-карт, наушники, модем, флешку, а также 8,5 литра спирта. Сотрудники ГСИН также обнаружили 191 колюще-режущий предмет.

В ведомстве отметили, что осужденные не препятствовали проведению обыска. Физическая сила и специальные средства в отношении них не применялись.

Отметим, ранее в ГСИН сообщили, что заключенные колонии строгого режима № 3 незаконно хранили брагу, бензин и телефоны.
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