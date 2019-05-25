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Общество

Возле филармонии в Бишкеке положили новую брусчатку. Получилось красиво

Фото пресс-службы мэрии

В Бишкеке продолжают благоустройство территории возле филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса меняют брусчатку, реставрируют мозаику, гранитную плитку, очищают каменные лестницы здания, удаляют надписи и рисунки на скульптурном ансамбле «Манас».

Кроме того, меняют брусчатку и устанавливают вазоны на остановке.

Ранее сотрудники Бишкекзеленхоза выложили на газонах перед зданием филармонии ширдак из цветов, а Тазалык установил на перекрестке проспектов Чуй и Манаса декоративные ограждения в национальном стиле.

Напомним, в Национальной филармонии в июне этого года пройдет Саммит президентов стран Шанхайской организации сотрудничества.
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