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Общество

В школах Кыргызстана прозвенел последний звонок

Сегодня особенный день для выпускников. В их жизни прозвенел последний школьный звонок.

В учебных заведениях по всей стране проходят торжественные мероприятия и линейки. А впереди у старшеклассников серьезные испытания — выпускные экзамены, поступление в вузы.

Одиннадцатиклассник столичной школы-гимназии № 67 Хусаин в будущее смотрит с оптимизмом. Говорит, что уже решил, кем хочет стать. «Я поеду поступать в политехнический институт в Москве, если не удастся, то здесь, в медицинский. Настроение сегодня отличное, волнуемся немного», — сказал он.

Его одноклассница Салтанат решила поступать в АУЦА на факультет телевидения, кинематографии и визуального искусства. «Я считаю, что у нас эта сфера не сильно развита, поэтому хочу развивать ее здесь, в Кыргызстане», — призналась она.

Ребята говорят, что после линейки не собираются продолжать праздник. «Запрещено же!» — сказали они.

Не менее волнителен праздник и для родителей.

«Я помню, как 11 лет назад сын стоял здесь и для него прозвенел первый звонок. А сегодня он выпускник. Очень волнуюсь, плакать хочется, отошла в сторонку, чтобы не расстраивать», — говорит мама выпускника Аида Алканова.

Она призналась, что сын хочет поступить в Академию ФСБ. «Надеемся, что поступит. Сейчас готовится. Он у нас умница, хорошо учился», — рассказала мама выпускника.

Возле школ дежурят сотрудники милиции и волонтеры ЮНИСЕФ, которые помогают школьникам переходить дорогу.

В этом году, по данным Министерства образования и науки, 11-й класс оканчивают более 50 тысяч детей, 9-й класс — свыше 96 тысяч.
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