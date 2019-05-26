27 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 64, 65, 79-83, улица Ибраимова, 42;

9.00-19.00 — отрезки улиц Кирпичной, Куренкеева, 12-й микрорайон (ДОСААФ);

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Набережная, Жаны-Турмуш, Нарынская, Ош-3000, Ысык-Кол, Аксы, Матисакова, Масыралиева, Сары-Камыш, Абаданова, Ак-Тан, Эшпай, Торгой, Северная, Бишкек-125), села Верхний Орок, Нижний Орок;

9.30-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Манаса, Кокчетавской, жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Кок-Сай, Жерге-Тал, Ак-Муз, Кызыл-Алма), микрорайон «Достук», 1, 4-6, 9, 9в, 10, 10б, 11в;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Заводская, Коллекторная, Панфилова, Фрунзе, переулок Школьный), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Арычная, Новая, Набережная, Полевая, 8 Марта), Виноградное (улицы Чернышевского, Токтогула, Алма-Атинская, Советская, Пушкина), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева), Кок-Джар (улицы Шабдана Баатыра, Карагул-Акмат), Гроздь, Садовая (улицы Мыкан, Суворова, Новостройка, ГЭС-3, Пролетарская, Зеленая), Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Лебединовка (улицы Ошская, Родниковая, Нарын, Кузнечная, Бокомбаева, Северная, 22 га, Узгенская, Тянь-Шанская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Советская, Баетова), Сокулук (улица Калинина), Камышановка (улицы Белинского, Спортивная, Молодежная, Чуйская), Кунтуу (улицы Иманалиева, Молдосан, Проектируемая, Джамгерчинова, Момунжанова, Новая, Исмаила, Сейдесембаева), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Фрунзе, Советская, Токтогула), Романовка (улицы Восточная, Забайкальская, Южная, Фрунзе), город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Толок, Александровка (улицы Первое Мая, Ленина, Масанчина, Почтовая, Комсомольская, Дружбы, Школьная, Токтогула, Татарская, Куйбышева), Беловодское (переулок Железнодорожный), Бала-Аиылчи (улица Гагарина), ущелье Ак-Суу;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Джээк (улицы Жакыпова, Победы), Новопокровка (улицы Ленина, Крупская, Строительная, Мичурина), город Кант (улица Токтогула).

3 Иссык-Кульская область

9.00-12.00 — город Каракол (улицы Пушкина, Токтогула, Стаханова, Элебаева, Искакова, Харьковская, Гоголя, Пионерская);

9.00-18.00 — села Курменты, Балбай, Тюп, Ичке-Суу.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Жаны-Арык, Караташ, Кызыл-Суу, Гульча, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Жошолу, Каблан-Кол, Гульчо, Корул, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Тоо-Моюн, Он-Эки-Бел, Тоолос, Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданов.

5 Баткенская область