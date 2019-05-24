В Лейлеке в честь 20-летия выпуска со школы одноклассники построили дом инвалиду

В селе Чимген Лейлекского района в честь 20-летия окончания школы имени Т.Жапарова выпускники построили дом для семьи инвалида. Об этом 24.kg сообщил инициатор благотворительного проекта Марс Сатаров.

По его словам, на строительство дома деньги собрали одноклассники.

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«В нашем районе есть традицияна десяти- и двадцатилетие окончания школы выпускники оказывают помощь школе или селу. Мы установили видеонаблюдение в школе и решили построить дом нашему односельчанину. Супруги — оба инвалиды. У них есть единственный ребенок. Но, завершив этот дом, собрали деньги на строительство еще одногодля семьи нашего недавно умершего одноклассника», — рассказал Марс Сатаров.