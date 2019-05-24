В Лейлеке в честь 20-летия выпуска со школы одноклассники построили дом инвалиду

В селе Чимген Лейлекского района в честь 20-летия окончания школы имени Т.Жапарова выпускники построили дом для семьи инвалида. Об этом 24.kg сообщил инициатор благотворительного проекта Марс Сатаров.
По его словам, на строительство дома деньги собрали одноклассники.— на десяти- и двадцатилетие окончания школы выпускники оказывают помощь школе или селу. Мы установили видеонаблюдение в школе и решили построить дом нашему односельчанину. Супруги — оба инвалиды. У них есть единственный ребенок. Но, завершив этот дом, собрали деньги на строительство еще одного — для семьи нашего недавно умершего одноклассника», — рассказал Марс Сатаров.