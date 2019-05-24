На теле умершей в Москве уроженки КР нет признаков насильственной смерти

Предварительная экспертиза не выявила внешних признаков насильственной смерти на теле уроженки Кыргызстана, которую обнаружили мертвой в съемной квартире в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По данному факту проверку проводит Пресненский межрегиональный следственный отдел СУ по ЦАО ГСУ СК России по Москве.
«Назначены соответствующие экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая определит истинную причину смерти, после чего будут приняты соответствующие меры. Результаты экспертизы станут известны позже», — сообщает МВД.