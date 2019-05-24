В убийстве 40-летней кыргызстанки в Москве подозревают ее нового мужа

Тело кыргызстанки, убитой на съемной квартире в Москве, отправлено на родину. Об этом 24.kg сообщил представитель кыргызской диаспоры в столице России Улан Кошматов.

По его словам, К.З., 1979 года рождения, была убита 21 мая. В ее убийстве подозревается уроженец Кыргызстана, за которого она вышла замуж месяц назад.

По предварительным данным, он после убийства похитил ценные веши и скрылся в неизвестном направлении.

«У убитой остались дочь и сын. Накануне совместными усилиями ее тело отправили на родину», — сообщил Улан Кошматов.