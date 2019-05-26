Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра

Эхо скандалов с родственниками премьер-министра доставило Мухаммедкалыю Абылгазиеву неприятности и на этой неделе. Пресс-службе правительства даже пришлось рассказывать о том, кто из его родни и где работает. «Мухаммедкалый Абылгазиев из простой семьи», — отметили в правительстве.

Правда, и здесь без осечки не обошлось. По официальным данным, дочь премьер-министра якобы учится в Международном университете «Ала-Тоо» в Бишкеке. Но выяснилось, что это неправда — Саадат получает образование в колледже Diablo Valley в США за $23,5 тысячи в год. Пресс-служба правительства успела принести извинения за недостоверную информацию.

Разгорелся скандал вокруг возможной прослушки кабинета Алмазбека Атамбаева и его советника Фарида Ниязова. Члены СДПК обвинили в этом ГКНБ и продемонстрировали удлинители, в которых находились то ли записывающие, то ли передающие устройства. За их установку в кабинетах бывшего главы государства и его совтеника одному из партийцев якобы предлагали $500 и гарантировали оплату в последующем. Представители СДПК заявили, что обратятся по этому поводу в Генеральную прокуратуру. В ГКНБ отвергли обвинения и назвали заявления социал-демократов провокацией.

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Продолжается следствие по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году вора в законе Азиза Батукаева. По нему допросили и задержали экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова. Потом суд оправил его в СИЗО на два месяца. Задержанную ранее экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву суд отправил под домашний арест. В СИЗО остаются медики, делавшие заключение о заболевании авторитета раком, и ряд бывших сотрудников ГСИН. Всех подозреваемых обвиняют в соучастии в коррупции, подделке документов и служебном подлоге.

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Правительство Кыргызстана предложило пересмотреть размеры штрафов за нарушение ПДД. Основные штрафы варьируются от 1 до 5,5 тысячи сомов. Мухаммедкалый Абылгазиев поручил рабочей группе рассмотреть обоснованность их размеров. Он считает, что перед запуском следующих этапов «Безопасного города» в регионах страны необходимо провести анализ промежуточных итогов проекта.

Однако с идеей снижения штрафов согласны не все. Например, парламентская фракция «Онугуу-Прогресс», наоборот, предложила увеличить до 50 и 100 тысяч сомов штрафы за наиболее общественно опасные нарушения ПДД.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Кто правит Кыргызстаном

Скандал в компании «КТ Мобайл» с назначениями на должности родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вновь обнажил проблему семейно-кланового правления в Кыргызстане. То, что отдельные семьи существенно влияют на ситуацию в стране, а также политические процессы, знают все. Кто они? 24.kg напомнит о трех самых известных на сегодня кланах в системе государственного управления — «Кровные узы — наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном».

Странные кадры премьер-министра

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева запомнилось кыргызстанцам частой сменой кадров. Причем часто назначения на должности вызывают как минимум недоумение. Руководящие посты получают люди, которые далеки от вверенных им областей. Редакция 24.kg изучила кадровые назначения в кабмине и выбрала самые странные и неожиданные из них.

Взлет и падение главы президентской охраны

Фото AKIpress. Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева, а за ними с зонтом Дамир Мусакеев

В соцсетях опубликованы фотографии, где молодой человек, внешне похожий на Дамира Мусакеева, сопровождает Рысбека Акматбаева на митинге, организованном авторитетом в апреле 2006 года. Доказывает ли это, что главный телохранитель экс-президента страны Алмазбека Атамбаева начинал свою карьеру в составе ОПГ? Подробнее в материале Махинур Ниязовой «Из охранника казино в начальники «Девятки». Дамир Мусакеев о своей карьере».

Несчастье в призме разборок

Не проходит и года, чтобы детское отделение Национального центра онкогематологии (НЦОГ) не сотрясали скандалы. 2019-й не стал исключением. Готова очередная большая справка рабочей группы парламентского комитета, результаты которой ждут в Минздраве для начала проверки. Что выяснили члены комиссии и почему за столько лет Минздрав не может обеспечить адекватную работу отделения? Об этом в материале «Детское отделение онкологии. Склоки на чужом несчастье».

Любимые три W японца Шимохира Ицуо

Фото из личного архива Шимохира Ицуо

Шимохира Ицуо — старший советник проекта по производству сырого молока в Чуйской области Японского агентства международного сотрудничества (JICA), профессор. Он приехал в Кыргызстан в 2017 году и считает, что это самая прекрасная страна в мире после Чили. «В Кыргызстане есть все — красивые женщины, природа и вино», — заявил в интервью 24.kg японский профессор.

Как нарушители испугали правительство

На прошлой неделе депутаты Жогорку Кенеша озаботились штрафами за нарушение Правил дорожного движения, дескать, они слишком высокие и не по карману кыргызстанцам. Парламентарии предложили снизить их. Инициативу тут же поддержали активисты и решили организовать флешмоб. Правительство, видимо, испугалось такой угрожающей активности общественности и пошло у нее на поводу. Подробнее о ситуации — в материале Юлии Костенко «Снижение штрафов за нарушение ПДД. Как водители манипулируют правительством».

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Наиля Халилова. Окрестности Бишкека, маковые поля

В выходные приятно выбраться из города хотя бы на дачу или в ближайшее ущелье, чтобы подышать воздухом и просто отдохнуть от городской суеты. Именно после таких вылазок наши читатели и присылают в редакцию видео и фотографии, которыми мы и делимся с теми, кому не удалось удрать на природу. Подробнее — «Мгновения жизни. Маковые поля и перевал Ала-Бель».

Госзаказ на дошкольников

В Кыргызстане в пилотном режиме запустили программу государственного социального заказа в сфере дошкольного образования. В правительстве намерены оплачивать часть стоимости услуг детского сада. Кто может устроить ребенка за казенный счет, как будет происходить отбор и когда он начнется? Подробнее в материале «Как устроить ребенка в частный детский сад за государственный счет».

О тех, кому правила не писаны

Видео читателя 24.kg. На проспекте Чуй автомобили припарковали под запрещающим знаком

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».