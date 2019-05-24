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Общество

В ближайшее время начнутся консультации ЕС и Кыргызстана по выделению помощи

В ближайшее время начнутся консультации представителей Европейского союза и госорганов Кыргызстана по выделению финансовой помощи республике. Об этом журналистам сообщил глава представительства ЕС в КР Эдуард Ауэр.

По его словам, у Кыргызстана и Евросоюза до конца 2020 года действует соглашение о предоставлении средств по трем компонентам — верховенство права, образование и развитие сельских регионов. Деньги выделяют Министерству финансов, которое потом их распределяет и отчитывается о проделанной работе.

«Поскольку программа поддержки завершается,  мы должны решить, как будем действовать в период с 2021 по 2028 год. В ближайшее время должны начаться переговоры, поскольку это длительный процесс», — заключил Эдуард Ауэр.
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