Афиша Бишкека на неделю: лекции, спектакли, семинары

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

23 мая — 23 июня. Выставка «Белая роза»

Проект Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и мюнхенского фонда «Белая роза» посвящен подвигу героя-антифашиста, участника студенческого сопротивления нацизму в Германии, святого Русского православия Александра Шмореля и его товарищей по борьбе.

Национальная библиотека Кыргызстана.

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

1 марта — 1 июня. Выставка «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

28 мая. Лекция «Эпос «Манас» о государственном флаге»

Флаг несет в себе символический характер и дух народа создавшего государство.

Что таит в себе наш Государственный флаг? Узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

28 мая. Открытие фотовыставки «Атлас мечты»

Цель проекта — поделиться смелыми мечтами девочек Кыргызстана, вдохновить людей поддерживать их и помочь им реализовать свои мечты. Гости вечера Айдана Оторбаева, Зере, Сайкал Джумалиева, Назик Кубатова, Арина Тургунбекова, Angie Band, Санира Маджикова.

Площадь Ала-Тоо, 19.00.



28 мая. Семинар «Завершение грудного вскармливания»

Сертифицированный консультант по грудному вскармливанию Елена Акылбекова поговорит о тактике завершения, о вариантах, развеет мифы, укрепит вашу уверенность. Запись по телефону 0772290996.

Детский сад «Дом Солнца», 18.30.



28 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

29 мая. Благотворительный концерт

Концерт к Международному дню защиты детей. Собранные средства пойдут на поддержку детей, больных раком.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.

30 мая. Открытие цифровой выставки «Кыргызская культура через дополненную реальность»

Автор — один из победителей конкурса городских инициатив New Bishkek — 2018 Иса Жанболот уулу.

«Асанбай-центр», 17.00.

30 мая. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

30 мая. Встреча «Корпоративный тайм-менеджмент»

Спикер расскажет, почему сотрудники тянут дела до последнего момента, а потом начинается «тушение пожаров», про ингредиент, который заметно повысит вероятность выполнения задач, кто в компании ответственный за систему тайм-менеджмента. Регистрация по ссылке.



City Hotel, 18.30.

30 мая. Кинопремьеры

«Годзилла-2: Король монстров» (фантастика, боевик). История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трехголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остается отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

30-31 мая. Музыкальная сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

31 мая. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.