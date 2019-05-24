Энергохолдинг не будет платить бывшему директору «Чакан ГЭС» компенсацию. Такое решение вынес Бишкекский городской суд.

Как пояснили 24.kg в Энергохолдинге, суд отклонил исковое заявление бывшего генерального директора ОАО «Чакан ГЭС» Арлана Осмонжанова о признании его увольнения незаконным.

Читайте по теме Энергохолдинг на широкую ногу. Компенсации платят даже собакам

Ранее Первомайский районный суд Бишкека принял решение о частичном удовлетворении заявления в части выплаты ежемесячной зарплаты в 12-кратном размере — 1 миллиона 184 тысячи сомов.

В Бишкекском городском суде Арлан Осмонжанов не смог доказать, что во время увольнения находился в командировке в Нарынской области. Он не представил подтверждающих документов выезда, командировочные расходы ему не выплачивались.

Решение об увольнении бывшего главы энергокомпании принято после жалоб коллектива «Чакан ГЭС».