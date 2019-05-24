09:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Уволенный директор «Чакан ГЭС» остался без компенсации — решение суда

Энергохолдинг не будет платить бывшему директору «Чакан ГЭС» компенсацию. Такое решение вынес Бишкекский городской суд.

Как пояснили 24.kg в Энергохолдинге, суд отклонил исковое заявление бывшего генерального директора ОАО «Чакан ГЭС» Арлана Осмонжанова о признании его увольнения незаконным.

Читайте по теме
Энергохолдинг на широкую ногу. Компенсации платят даже собакам

Ранее Первомайский районный суд Бишкека принял решение о частичном удовлетворении заявления в части выплаты ежемесячной зарплаты в 12-кратном размере — 1 миллиона 184 тысячи сомов.

В Бишкекском городском суде Арлан Осмонжанов не смог доказать, что во время увольнения находился в командировке в Нарынской области. Он не представил подтверждающих документов выезда, командировочные расходы ему не выплачивались.

Решение об увольнении бывшего главы энергокомпании принято после жалоб коллектива «Чакан ГЭС».
Ссылка:
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
Энергохолдинг не согласен с аудитом Счетной палаты
Энергохолдинг готов отказаться от выплат за вредность
Популярные новости
Штормовое предупреждение: ожидаются ливни Штормовое предупреждение: ожидаются ливни
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
Из&nbsp;охранника казино в&nbsp;начальники &laquo;Девятки&raquo;. Дамир Мусакеев о&nbsp;своей карьере Из охранника казино в начальники «Девятки». Дамир Мусакеев о своей карьере
Махабат Мавлянова заступилась за&nbsp;советника мэра Гулю Алмамбетову Махабат Мавлянова заступилась за советника мэра Гулю Алмамбетову
Бизнес
Обналичивайте деньги с&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;любых банкоматах страны Обналичивайте деньги с «Элкарт» от «Бакай Банка» в любых банкоматах страны
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?