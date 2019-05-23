Власти Бишкека выписали первые штрафы по Кодексу о нарушениях

В Бишкеке выписали первые штрафы за нарушение статей Кодекса о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, в Октябрьском акимиате прошло первое заседание районной комиссии. Она рассмотрела три протокола по статьям Кодекса о нарушениях. Наложены штрафы на общую сумму 49 тысяч сомов.

В мэрии напомнили, что сформировано четыре районные комиссии.

«Кодекс о нарушениях расширил полномочия муниципалитета. Теперь, когда на месте зафиксировали конкретное нарушение в протоколе, можно сразу же применить меры», — отметили в мэрии.

Комиссии рассматривают нарушения в области обращения с отходами, правил благоустройства, санитарного содержания мест общего пользования и другие.