Власти Бишкека выписали первые штрафы по Кодексу о нарушениях

В Бишкеке выписали первые штрафы за нарушение статей Кодекса о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, в Октябрьском акимиате прошло первое заседание районной комиссии. Она рассмотрела три протокола по статьям Кодекса о нарушениях. Наложены штрафы на общую сумму 49 тысяч сомов.
В мэрии напомнили, что сформировано четыре районные комиссии.
«Кодекс о нарушениях расширил полномочия муниципалитета. Теперь, когда на месте зафиксировали конкретное нарушение в протоколе, можно сразу же применить меры», — отметили в мэрии.
Комиссии рассматривают нарушения в области обращения с отходами, правил благоустройства, санитарного содержания мест общего пользования и другие.