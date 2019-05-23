В суде по делу Молдомусы Конгантиева допросят депутата Акылбека Жапарова

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

В ходе заседания гособвинитель попросила суд огласить допросы других свидетелей, так как многие из них не пришли в суд.

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Адвокат Икрамидин Айткулов сообщил, что по нормам УПК у свидетелей должна быть уважительная причина, а этой причины нет документально и, наверное, нужно вызывать их всех.

Молдомуса Конгантиев заявил, что нет необходимости вызывать всех в суд. Они все были при исполнении и к нему не имеют никакого отношения. «Нужно вызвать только Акылбека Жапарова, который был в Таласе во время апрельских событий», — сказал обвиняемый.

Председательствующий судья Мирлан Термечиков сообщил, что постановления направляли в ГКНБ и АКС ГКНБ для исполнения и доставки свидетелей в суд. Но ответа нет. «Нужно истребовать ответы от органов власти и вызвать Акылбека Жапарова в суд. Поэтому заседание суда переносится на 11 июня», — заключил судья.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.