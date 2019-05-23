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Общество

В Бишкеке изменили схему движения микроавтобусного маршрута № 114

В Бишкеке изменили схему движения микроавтобусного маршрута № 114. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, он будет курсировать по улице Баялинова вместо улицы Щербакова. Остальная часть маршрута не изменилась.

В мэрии просят по вопросам, связанным с работой транспорта, обращаться по номерам:

— 0555330031 — для обращений через приложение WhatsApp по работе троллейбусов;

— 0312533648 — по работе микроавтобусов;

— 0312534824, 0312531817 — по работе автобусов.

Также сообщения можно оставлять в Call-центре муниципалитета по номерам 1840 и 1850.
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