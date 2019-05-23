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Общество

Стелу «Аска-Таш» при въезде в Бишкек реконструируют

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с работами по реконструкции стелы «Аска-Таш» при въезде в Бишкек. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, Мухаммедкалый Абылгазиев проинспектировал подготовку Бишкека к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Премьер-министру рассказали о реализации комплекса мероприятий по улучшению архитектурного облика столицы в дневное и ночное время, строительству и ремонту дорог, реконструкции мостов и других объектов, а также озеленению города и благоустройству мест общественного пользования.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительных и ремонтных работ.

Глава правительства особо подчеркнул важность благоустройства общественных пространств, чтобы создать для горожан и гостей столицы более комфортную и удобную городскую среду.
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